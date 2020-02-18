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33'ü aktif çalışan, 71 kişiye FETÖ'den gözaltı

Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 18 Şubat 2020 07:14
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33'ü aktif çalışan, 71 kişiye FETÖ'den gözaltı

Adalet Bakanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltı kararı verilen zanlılardan aralarında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da yer aldığı, 33'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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