33'ü aktif çalışan, 71 kişiye FETÖ'den gözaltı
|18 Şubat 2020 07:14
|Yazdır
Adalet Bakanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltı kararı verilen zanlılardan aralarında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da yer aldığı, 33'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu
18 Şubat 2020 07:19
|FETÖ, MiT'çileri PKK'ya böyle ispiyonlamış
18 Şubat 2020 07:11
|Hakkari'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltında
17 Şubat 2020 22:01
|FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı
17 Şubat 2020 21:21
|FETÖ'nün GATA yapılanması davasına devam edildi
17 Şubat 2020 21:16
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
17 Şubat 2020 20:21
|HDP'li vekilin aracında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
17 Şubat 2020 19:19
|'Askeri casuslukta kumpas' davasında tutukluluğa devam
17 Şubat 2020 18:57
|Denizli'de FETÖ'den 1 tutuklama
17 Şubat 2020 18:18
|Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
17 Şubat 2020 18:05