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101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu
 18 Şubat 2020 07:19
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101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli toplam 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen Deniz Astsubay İ.E'nin 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan ve halen Gölcük Donanma Komutanı olan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun emir astsubaylığını yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay C.Ç'nin 2017 yılında emekli olan Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

Hava Astsubay E.M'nin de 2014 ile 2016 yılları arasında halen ihraç Hava Tümgeneral olan Ahmet Cural'ın emir astsubaylığı yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay G.İ'nin 2015 yılında emekli olup sonradan rütbesinin alınmasına karar verilen Hava Tuğgeneral Uğur Buldu'nun emir astsubaylığını yürüttüğü, Hava Astsubay S.B'nin 2006 yılında halen emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret Erbilgin'in, 2008 ile 2009 yılları arasında ise halen emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok'un emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.
Anadolu Ajansı
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