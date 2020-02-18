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Erdoğan'dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu FETÖ ile iş birliğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği MYK toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 18 Şubat 2020 06:50
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Erdoğan'dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu FETÖ ile iş birliğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği MYK toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği MYK toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bunlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları oldu. Buna ilişkin Erdoğan'ın, "Bu nasıl bir aymazlıktır. Bu açıkça FETÖ ile iş birliğidir. Suyu bulandırarak kendisi işin içinden sıyrılmaya çalışıyor" dediği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesini hatırlatan Erdoğan, "O gün bütün genel başkan yardımcılarımız dahil hepsinin nerede olduğu belli. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyoruz kendisi TV karşısında çay içerek takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, iki gün sonra açılacak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni anlatırken de içinde yer alan bir restoranı hoş karşılamadığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı, "Öğrenciler için ücretli bir şey olmayacak. Oraya gelen öğrenciler rahatlıkla çayını çorbasını içecek. Gerekirse bunun masrafı oluşturulacak bir fon ile karşılansın" talimatını verdi. Erdoğan, İYİ Parti'deki istifalar konusunda da "Biz kendi işimize bakalım. Onların kendi iç sorunlarından yana kazanç beklentimiz yok" dedi.

VATANDAŞLA 'DUYGUSAL BAĞ'

Bu arada AK Parti, kongre süresince yeni kadrolarını belirlerken; 2020 stratejilerini de oluşturdu. Önümüzdeki dönemde bir yandan yeni söylemler geliştirirken; diğer yandan yeni bir bakış açısı getirilerek daha geniş kitlelere ulaşılması hedefliyor.

AK Parti'nin son dönemde yapılan MKYK ve MYK toplantılarında, gündemdeki konuların yanı sıra, "Toplumsal psikoloji ve pozitif gündem yönetimi" başlığı altında, daha geniş kitlelere ulaşılması için atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Bu kapsamda, kuruluşundan bu yana partinin 18 senelik süreci göz önünde alınarak yeni dil ve bakış açısı inşa edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre; AK Parti'nin seçim dönemlerinde faaliyete geçirdiği stratejiler ve kampanyaların sahada 'anlık iletişim' ile yürütülmesi için alt yapı oluşturulacak. AK Parti icraatları ve önemli siyasi mesajlar, vatandaşla duygusal bağ kurularak anlatılacak. Tüm toplumu ilgilendiren sorunların yanı sıra mikro ölçekteki sorunlara da odaklanılacak. Özellikle yerel sorunların çözümü için atılacak adımlar gündemde olacak. Muhalefetin yürüttüğü kara propagandanın ve negatif söylemlerin önüne geçilecek.

Millet Kütüphanesi açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü yapacak. Kütüphanede, 134 farklı dilde basılı kitap, 120 milyon makale ve rapor yer alıyor.

Damla Peker

Türkiye
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