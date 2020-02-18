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Gurbetçiye ayrımcılığa karşı bilgi verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batıda artan Türk düşmanlığı ve İslamofobi nedeniyle gurbetçilerin çalışma hayatında ayrımcılığa maruz kalmaması için kolları sıvadı
 18 Şubat 2020 07:31
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Gurbetçiye ayrımcılığa karşı bilgi verilecek

- Gurbetçilere, mevcut işlerini kaybetmemeleri ve daha fazla istihdama katılmaları için hak ve menfaatleri anlatılacak. Yurtdışında sayıları 7 milyonu bulan Türk vatandaşları, iş hayatındaki sorunlarının yanı sıra sosyal hizmetlere daha fazla erişebilmeleri için sık sık bilgilendirilecek. Bu doğrultuda Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde yaklaşık bin toplantı tertip edilecek. Bakanlığın yurt dışı teşkilatı ayrıca birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Ekipler, sosyal güvenlik- hizmetler ve göçmenlik hukuku haklarından tam olarak yararlanılması için bilgilendirme yapacak. Bu kapsamda ortaya konulan ilk hedefe göre 425 bin kişiye ulaşılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da yurt dışında yaşayan nüfusun 2 milyonunu oluşturan 25 yaş altındaki gençlerin, dillerini, kültürlerini, aidiyetlerini muhafaza etmek için projeler üretiyor. Ayrıca yurtdışındaki vatandaşların sıkıntılarını çözmeye yönelik de adımlar atılıyor. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yerel makamlarla ilişkilerinde hukuki konularda ihtiyaç duyabileceği bilgi ve yönlendirmenin sağlanması amacıyla 39'dan fazla dış temsilcilikte Sözleşmeli Hukuk Danışmanları istihdam ediliyor. Hukuk Danışmanları yarı zamanlı olarak dış temsilciliklerde vatandaşlarımıza hukuki destek hizmeti veriyor.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
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