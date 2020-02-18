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Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada

Gelen son dakika haberine göre; Yalova Belediyesi'nde rüşvet trafiği kameralara takıldı. Buna göre, ihale alan firmaya gönderilen 75 bin liranın 50 bin lirası aynı gün belediyede Reşat E.'neteslim edildi. Para daha sonra sarı bir zarf içinde Halit G.'ye verildi.
 18 Şubat 2020 08:00
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Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada

Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat E'nin, aynı soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Halit G.'ye yaptığı yazışmalar ve kamera görüntüleri rüşveti belgeledi.

Güleç'in 24 Ocak'ta Reşat E'ye talimat verdiği ve Özalp Atık Dönüşüm Personel Taşımacılık İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne belediyeden 75 bin TL ödeme çıkarıldığı mesajlarda yer aldı. Firmaya yapılan ödemenin 50 bin TL'lik kısmı, Özalp Atık Dönüşüm'ün İnsan Kaynakları Sorumlusu ve ihale evraklarını hazırlayan Orhan G. tarafından aynı gün çanta içinde Yalova Belediyesi'ne getirilerek E. ve G'nin sekreteri Bahar T'ye teslim edildi. G'nin teslim ettiği 50 bin TL, sarı zarf içinde G'ye verildi.

Belediyenin güvenlik kamera kayıtlarında da rüşvetin görüntülerine ulaşıldı. Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelediği görüntülerde, G. , 24 Ocak'ta belediyeye giriş yapıyor. Görüntülerde G., E. ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları G. ve Cevdet B. 'nin bulunduğu koridora geliyor. Bir süre sonra B. odasına geçiyor. G.nin B'nin odasında yaklaşık bir dakika durduktan sonra koridordan çıkış yaptığı, sekreter Taşkömür'ün, G.'nin makam odasından çıkarak bekleme salonundaki bankoda bulunan personelden bir adet A-4 kağıdı aldığı görülüyor. T., daha sonra B. odasına giriyor ve tekrar bankoya gelip bir adet sarı zarf alıyor. T.'nün , B.'nin odasına tekrar girdiği, bir süre sonra odadan kucağında taşıdığı zarfla çıkarak G'nin odasına girdiği görüntülere yansıdı.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Halit G.'nin Reşat E.'ye yaptığı yazışmalar da soruşturma dosyasına delil olarak girdi. Soruşturma kapsamında Halit G., sekreteri Bahar T., Reşat E, Mali Hizmetler Müdürü Şenay R. K. ve müteahhit Bekir B. ile Orhan G., tutuklandı.İfadesi alınan G. kendi hesabından firma sahibi Fuat Ö.'nün isteği ile 50 bin TL çektiğini belirterek "50 bin lira Fuat'ın kızı Hilal hanımın hesabından geldi. İhaleyi alan kişi olarak Hilal Ö. görünmektedir" dedi.
Sabah
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