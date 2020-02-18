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'Tavan fiyat' suya yazıldı

Polikarbon damacanalarda tavan fiyatın 9.5 lira olması beklenirken fiyatlarda bir gerileme olmadı. 2018'den bu yana bazı markalar fiyatlarını sabit tuttu, bazıları artırdı
 18 Şubat 2020 08:07
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'Tavan fiyat' suya yazıldı

Tüketiciler, damacana su fiyatlarında 'tavan fiyat'ın 9.5 lira olmasını beklerken fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Tavan fiyat uygulamasının açıklandığı 2018 yılından bu yana bazı markalar fiyatlarını sabit tutarken bazı markalar ise damacana başına 2-3 liralık artış yaptı. 2018 yılında İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası, damacana suda tavan fiyatı 9.5 lira olarak belirlemişti. Odanın açıkladığı su tarifesine karşı çıkan üreticiler 'bir damacana su 9.5 liraya satılacak' söyleminin maliyetler nedeniyle gerçekçi olmadığını dile getirmişti.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Tavan fiyatın açıklandığı günden bu yana tüketiciler damacana su fiyatlarında düşüş beklerken bir değişiklik olmadı. Sektör temsilcileri, damacana su fiyatlarının artan maliyetler nedeniyle yüksek olduğu dile getiriyor. Damacana su fiyatları bayilere göre değişiklik gösteriyor. Su firmaları dağıtıcı bayilere tavsiye satış fiyatı veriyor. Fakat bayiler rekabet nedeniyle kendi fiyatlarını belirliyor.

'Tavan fiyat' suya yazıldı
Kur etkiliyor

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Serdar Seyhanlı, kur fiyatlarının damacana fiyatlarını da etkilediğini söyledi. Bazı damacana su firmalarının neredeyse 15 aydır fiyatlarını değiştirmediğini söyleyen Seyhanlı, "Ayrıca 1 Ocak'tan itibaren Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) alınmaya başladı. Her firmadan sattıkları pet şişe başına depozito alınacak. Başka maliyetleri dahil etmeden firmalar GEKAP bedelini ürünlerin fiyatlarına yansıtsa yüzde 5-7 artış olur. Öte yandan damacanada depozito konusu da henüz net değil" dedi.

'Tavan fiyat' suya yazıldı
İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya ise suda tavan fiyat tarifesinin çıkalı iki yıl olduğunu dile getirdi. O günden bu yana geçen sürede markaların fiyatlarını pek fazla yükseltmediğini söyleyen Akkaya, "Fiyatlar düşmedi, bazı markaların da aynı kaldı. Bize bağlı olan üyelerimiz belirlediğimiz tavan fiyattan damacana sularını satıyorlar. Fiyat tarifesinin nasıl daha uygulanabilir olacağına dair İstanbul Ticaret Odası'yla da görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Tavan fiyat' suya yazıldı
'Arıtma' satışları ikiye katlandı

Türkiye Su Arıtmacılar Derneği Başkanı Gökhan Hiçkorkmaz, birkaç yıldır damacanaya karşı oluşan algı nedeniyle vatandaşların arıtma su cihazlarına ilgisinin arttığını söyledi. Arıtma cihazlarının bir yılda kendini amorti ettiğini belirten Hiçkorkmaz, "Satışlarımız ikiye katlandı. Bu yılda yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. Sektörde artış olunca kalitesiz ürünler ve dolandırıcılar da arttı. Bu nedenle vatandaşların su arıtma cihazı aldığı firmalar çok önemli" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış firmaların tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Hiçkorkmaz, "Sağlıklı bir su arıtma cihazı en az 1800 TL'den başlıyor. 6 ay ve 1 yıl süreyle su arıtma cihazlarının filtresinin değişmesi gerekiyor" dedi.

Cam damacana daha yüksek

19 litrelik polikarbon damacana su satan markaların fiyatları Aralık 2018'de şöyle idi: Erikli 15.50, Sırma 13.00, Saka 11.50, Nestle 14.50, Abant 11.50, Damla 13.00, Hamidiye 9.00, Kuzeyden 12.90, Pınar 12.50, Hayat 11.50. Vatandaşlar cam damacanaları daha 'sağlıklı' olduğu gerekçesiyle de tercih ediyor. 19 ve 15 litre olarak tüketiciye sunulan cam damacana fiyatları değişiklik gösteriyor. Abant 19 litre 18.00 liraya satılıyor. 15 litre cam damacana su satan markalarda fiyatlar ise şöyle: Sırma 15.00, Dağdelen 14.00, Hayat 17.00, Hamidiye 14.50, Damla 14.50, Erikli 17.00.
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