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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat

CHP MYK'da, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra İYİ Parti'de yaşanan istifalar değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, özellikle İsmail Ok'un açıklamalarını 'iyi okumak' gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği öğrenildi.
 18 Şubat 2020 08:08
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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'de yaşanan istifaları partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirdi. CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, ekonomi ve iç politikadaki gelişmelerin yanı sıra partinin il kongreleri ile İYİ Parti'den istifalar ele alındı. Milliyet'in edindiği bilgilere göre, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, tamamlanan 56 il kongresine ilişkin olarak kurula bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun kongrelerle ilgili Salıcı'ya bazı sorular sorduktan sonra, "İyi, sorunsuz gidiyor" yorumunu yaptığı öğrenildi.

'İyi okumak lazım'

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: Toplantıda, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İYİ Parti'den istifası da değerlendirildi. Kılıçdaroğlu'nun Çokal'ın istifası için "kendi iç meseleleridir" ifadesini kullandığı ancak Ok'un istifa açıklamasında CHP'yi hedef almasının "iyi okunması gerektiği" üzerinde durduğu öğrenildi. Bazı MYK üyeleri ise Ok'un açıklamasını eleştirerek, "iktidarın Millet İttifakı'nı yıpratmak amacıyla çalışmaya devam ettiği" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarından, İYİ Parti'deki istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği de aktarıldı.

Toplantıda FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının da gündemde tutulması benimsendi. Bu çerçevede, Aydın'daki bir davada FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın ifadeleri ile bazı farklı soruşturmalardan yansıyan bilgilerle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasının talep edilebileceği öğrenildi.

Gezi davası talimatı

Kılıçdaroğlu toplantıda, Gezi Parkı odaklı eylemlerle ilgili davanın, bugün İstanbul'da görülecek duruşmasına MYK düzeyinde katılım sağlanması talimatını da verdi. Bu kapsamda genel başkan yardımcıları; Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Aykut Erdoğdu, Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal ve Gökçe Gökçen ile çok sayıda milletvekili dün İstanbul'a hareket etti.

Toplantıda Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de İdlib eksenli gelişmeler konusunda sunum yaptı.
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