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Palyaçoluktan biriktirdiği parayla kızına kavuştu

Sekiz yıl boyunca evlat sahibi olmak için çabalayan Seçil ve Mahmut Emre Fazla çifti gördükleri başarılı tedavi sonrasında hayallerini kurdukları kızlarına kavuştu
 18 Şubat 2020 08:10
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Palyaçoluktan biriktirdiği parayla kızına kavuştu

Tüp bebek tedavisinin masraflarını karşılamak için ek iş olarak palyaçoluk yaptığını anlatan baba Fazla, "Palyaçoluk yaparken çocukları güldürüyordum ama aslında çocuk hasreti çeken ağlayan bir palyaçoydum. Şimdi ise kızımızla çok mutluyuz" dedi.

Ameliyat oldu

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Ordu'da yaşayan Seçil ve Mahmut Emre Fazla çifti, 2010 yılında dünyaevine girdi. Yıllar boyunca çocuk sahibi olmak için çeşitli tedavi yollarına başvurdu ama tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Ordu'da yapılan testlerde erkekten kaynaklı bir problem olduğu ortaya çıktı bunun üzerine Mahmut Emre Fazla, operasyon geçirdi. İki kez aşılama tedavisi görmelerine rağmen bebek sahibi olamayan çift bir kez de tüp bebek tedavisi oldu. Ama yine sonuç olumsuzdu. Kendilerine yeniden son bir şans tanımak isteyen çift, İstanbul'a gelerek Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci'ye başvurdu.

Yeni bir tüp bebek sürecine girdiklerini anlatan baba Fazla yaşadıkları süreci şöyle anlattı; "Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum ama tüp bebek masraflarını karşılamak için ek iş olarak palyaçoluk yapmaya başladım. Çocukları çok seviyorum. Tek hayalimiz bir çocuğumunuz olmasıydı ve İstanbul'da olacağımız tedavi bizim son şansımız olacaktı. Gerekli birikimi yaptıktan sonra İstanbul'a geldik ve uygulanan tedavi sonrasında kızımız Arzu Mısra'ya kavuştuk. İstanbul'a gelip tedavi olma kararımız hayatımızın dönüm noktası oldu. Palyaçoluk yapmaya devam ediyorum ve artık gösterilere kızım da geliyor, bu mutluluğun tarifi yok. Palyaçoluk yaparken çocuklarla birlikte eğlenceli vakit geçiriyordum ama aslında çocuk hasreti çeken ağlayan bir palyaçoydum. Gösteri bittiğinde, kostümümü çıkardığımda gizli gizli ağlıyordum. Evlat çok büyük bir nimetmiş, şimdiki hayalimiz kızımın bir kardeşinin olması" dedi

Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı
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