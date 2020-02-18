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Terör alarmına yol açtı... Hayalet plakadan kaymakamın eşi çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde farklı araçlara takıldığı tespit edilince terör alarmına yol açan resmi araç plakasının 231 kilometre uzaktaki Yozgat'ın Yerköy Kaymakamlığı'na ait olduğu ortaya çıktı.
 18 Şubat 2020 08:13
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Terör alarmına yol açtı... Hayalet plakadan kaymakamın eşi çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde farklı araçlara takıldığı tespit edilince terör alarmına yol açan resmi araç plakasının 231 kilometre uzaktaki Yozgat'ın Yerköy Kaymakamlığı'na ait olduğu ortaya çıktı. Ereğli polisinin peşine düşerek durdurduğu otomobilden Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca'nın eşi ve iki çocuğu çıktı. Şoför Ferhat Özyürek'in daha önce alkol nedeniyle el konulduğu için ehliyeti de yoktu.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, 16 Kasım 2019'da 66 AA 108 plakalı resmi plakayı taşıyan gri renkli bir otomobil Ereğli'de 123 km hızla radara yakalandı. Yapılan sorgulamada plakanın herhangi bir araca kayıtlı olmadığı belirlendi. Polis yol kontrolünde aracı bulamadı. 20 Ocak 2020'de Ereğli'de aynı plaka bu kez beyaz bir araca takılı olarak 139 km hızla radara yakalandı. Polis aracı yine yakalayamadı. 22 Ocak'ta Ereğli polisi AA grubu plakaları rektörlük, valilik ve kaymakamlıklar kullandığı için Yozgat Valiliği ve Yozgat Üniversitesi'ne plakayı sordu. Araç her iki kuruma da ait değildi. Bunun üzerine Ereğli bölgesindeki bütün istasyonlara 'şüpheli araç' bildirimi yapıldı.

KARA LİSTEDEN TAKİP

Kara listeye alınan plaka 2 Şubat'ta yine aynı bölgede bu kez 143 km hızla radara girdi. Takibe alınan araç bir süre sonra yakalandı. Aracın gerçek plakasının 66 KR 005 olduğu ve Yozgat Yerköy Kaymakamlığı'nın 'Köylere Hizmet Götürme Birliği' adına kayıtlı olduğu belirlendi. Araçta Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca'nın eşi ve iki çocuğu vardı. Şoför Ferhat Özyürek'in ise daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Araca takılı resmi plakanın tescili yapılmamıştı. Plakanın radara yakalandığı farklı araçlardan birinin de Kaymakam Mustafa Karaca'nın özel aracı olduğu anlaşıldı.

KAYMAKAMLIĞA DA CEZA

Ferhat Özyürek'e 6 bin 129 lira ceza kesildi. Ayrıca ehliyeti olmadığı için 2 bin 473 lira daha ceza uygulandı. Yerköy Kaymakamlığı'na da 2 bin 473 lira idari para cezası verildi. Tescilsiz plaka farklı araçlarda kullanıldığı için ayrıca 'Resmi Evrakta Sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

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