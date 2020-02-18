Korkunun yeni adresi Japonya

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını durdurulamıyor. Japonya'da belirlenen yeni koronavirüs vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi. Tokyo yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Tokyo yakınlarındaki Sagamihara şehrinde bir hastane çalışanının da virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, çalışanın daha önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastanın tedavi sürecinde görev aldığı belirtildi.

150 BİN KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 771'e çıktı. Çin'de pazardan pazartesiye, 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 48 yeni vaka da tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere bin 771'e yükseldi. Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahede altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı

15 DAKİKADA TESPİT EDEN KİT

Çin'de bir üniversite, yeni tip koronavirüsü 15 dakikada saptayan hızlı test kiti geliştirdi. Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip Koronavirüs IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi. Virüsü 15 dakikada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek. Tespit sürecini hızlandıracak kitin kısa sürede salgının önlenmesi için kullanılması bekleniyor.