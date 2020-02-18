1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korkunun yeni adresi Japonya

Koronavirüs salgınında düşüş eğilimi tersine döndü, bir günde 105 ölüm gerçekleşti. Çin'den sonra endişe ve korkunun adresi ise Japonya oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 414'e yükseldi
 18 Şubat 2020 08:32
Yazdır
Korkunun yeni adresi Japonya

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını durdurulamıyor. Japonya'da belirlenen yeni koronavirüs vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi. Tokyo yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Tokyo yakınlarındaki Sagamihara şehrinde bir hastane çalışanının da virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, çalışanın daha önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastanın tedavi sürecinde görev aldığı belirtildi.

150 BİN KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 771'e çıktı. Çin'de pazardan pazartesiye, 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 48 yeni vaka da tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere bin 771'e yükseldi. Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahede altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı

15 DAKİKADA TESPİT EDEN KİT

Çin'de bir üniversite, yeni tip koronavirüsü 15 dakikada saptayan hızlı test kiti geliştirdi. Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip Koronavirüs IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi. Virüsü 15 dakikada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek. Tespit sürecini hızlandıracak kitin kısa sürede salgının önlenmesi için kullanılması bekleniyor.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Zeki Üçok kumpasında 8 Adli Tıp'çıya dava
18 Şubat 2020 09:40		 Sahte e-Devlet sitesiyle vurgun!
18 Şubat 2020 09:34
Bu da Milli Eğitim'in tosuncuğu
18 Şubat 2020 08:40		 Kendisini döven oğlunu öldürdü
18 Şubat 2020 08:16
Terör alarmına yol açtı... Hayalet plakadan kaymakamın eşi çıktı
18 Şubat 2020 08:13		 11 yaşındaki çocuk okul yolunda can verdi
18 Şubat 2020 08:11
Gurbetçiye ayrımcılığa karşı bilgi verilecek
18 Şubat 2020 07:31		 İntihar girişiminde bulunan genci Veysel Eroğlu, ikna etti
17 Şubat 2020 21:46
Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
17 Şubat 2020 21:36		 Belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu
17 Şubat 2020 21:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - Doların yükselişi devam ediyor09:50 - Balıkesir'de 6 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı09:46 - Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı da yakalandı09:40 - Ahmet Zeki Üçok kumpasında 8 Adli Tıp'çıya dava09:34 - Sahte e-Devlet sitesiyle vurgun!09:31 - Komiser yardımcılığı sınavına 67 ilde operasyon09:24 - Koğuş arkadaşına FETÖ ile bağlantısı olduğunu söylemiş09:17 - Adana'da FETÖ'nün 'komiserlik sınavı' soruşturması: 27 gözaltı09:15 - İyi Parti'de 5 milletvekili daha istifa edebilir09:09 - Fatma Şahin Antarktika'yı anlattı: Dondurucu soğukta Antep biberiyle ısındık
09:08 - Ev alacaklar dikkat, dolandırılabilirsiniz...09:03 - Brexit en çok Türk doktorlara yarayacak: Doktor açığı oluştu08:56 - Yeni 'Torba Yasa'da çok sayıda düzenleme yer alacak08:53 - Koronavirüs salgını Apple'a da bulaştı08:50 - Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor08:50 - Abdullah Gül'den 'Ali Babacan' açıklaması08:43 - Özel okul sahibi eğitim yılının ortasında iflasını açıkladı08:40 - Bu da Milli Eğitim'in tosuncuğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
33'ü aktif çalışan, 71 kişiye FETÖ'den gözaltı
Terör alarmına yol açtı... Hayalet plakadan kaymakamın eşi çıktı
Bu da Milli Eğitim'in tosuncuğu
Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
Komiser yardımcılığı sınavına 67 ilde operasyon
101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu
Yeni 'Torba Yasa'da çok sayıda düzenleme yer alacak
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat
Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor
Özel okul sahibi eğitim yılının ortasında iflasını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
TFF 3
rafadan tayfa 4
küresel ısınma ve iklim değişikliği 2
Milli Eğitim Sistemimiz 2
melodi 1
mustafa kapı 5
devamke 3
haddi aşmak 3
football manager 2019 2
süper baba 1
SON İLANLAR
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 4 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzincan İliç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam