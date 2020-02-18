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Google o mesajlaşma uygulamasını kaldırdı

Google bir süredir casusluk iddiaları ile gündeme gelen mesajlaşma uygulamasını Play Store'dan kaldırdı.
 18 Şubat 2020 08:31
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Google o mesajlaşma uygulamasını kaldırdı

Google, casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan kaldırdı.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, WhatsAppp'a oldukça benzeyen bir ara yüze sahip olan platformun neden uygulama mağazasından çıkarıldığına dair Google cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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