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Ege Üniversitesi'nin kütüphanesi ücretli hale getirildi

Ege Üniversitesi'nin yönetimi, kendi öğrencileri dışında dışarıdan gelen herkese kütüphaneyi ücretli hale getirdi
 18 Şubat 2020 08:38
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Ege Üniversitesi'nin kütüphanesi ücretli hale getirildi

Ege Üniversitesi'nde kütüphane kullanımı dışarıdan gelen kişiler için ücretli hale getirildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada ise, tüm dış kullanıcılar için günlük girişin 1 TL, diğer üniversite öğrencilerinin dönemlik kullanımı 100 TL, dönemlik kişisel üyelikler 250 TL, dijital bir veriyi tarama ise sayfa başı 1 TL olarak belirtildi.

Sosyal medyada, Ege Üniversitesi'nin aldığı karara birçok tepki gelirken, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Aydın İleri, üniversitenin kararını BirGün'e değerlendirdi.

"KARAR BİLİMSEL ÇALIŞMAYA ENGEL OLUR"

Bilimsel çalışma yapılmasına engel olacağını vurgulayan İleri, "Burası bir kamu üniversitesi. Üniversiteden faydalananlarda hangi üniversitenin öğrencisi olursa olsun yine öğrenciler. Böyle bir durum kamu üniversitelerinde yaşanılan bir şey değildi.

Kamunun parasıyla yapılmış, bilim üretmesi için, öğrencilerin ve akademisyenlerin araştırma yapması için kurulan kurumlar üniversiteler. Aynı zamanda bu kütüphanelerde bu toplumun ortak malı. Buradan yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerine, araştırmacıya kütüphaneyi paralı hale getirmek, kütüphane hizmetinin satılması haline getiriyor.

Bu karar bilimsel çalışma yapılmasına engel olur. Farklı üniversite öğrencilerinin araştırma yaparken üniversite kütüphanesini kullanmasını bir haktır. Üniversite kütüphaneleri tekrar ortak kullanıma açılmalı. Ege Üniversitesi'nin kütüphanesiyle ilgili alınan böyle bir kararda bilimin, akademinin ilerlemesini engeller" diye konuştu.
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