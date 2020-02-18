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İyi Parti'de 5 milletvekili daha istifa edebilir

İyi Partinin ağır toplarından İsmail Ok'un, Sorosçuların partide etkin konumlara getirildiği ve İmamoğlu'nun HDP'ye yanaşmasına rağmen partisinin tepki göstermemesi nedeniyle istifa etmesi sonrasında, İYİ Parti'de kulisler kaynıyor. Arka arkaya gelen istifaların son olmadığı 5 milletvekilinin daha İY Parti'den istifa edeceği konuşuluyor.
 18 Şubat 2020 09:15
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İyi Parti'de 5 milletvekili daha istifa edebilir

İYİ Parti'nin kurucularından ve ağır toplarından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, dün zehir zemberek bir açıklama ile partiden istifa etmişti. CHP ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaptığı Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan İsmail Ok, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Meral Akşener'i adeta topa tutmuştu. İsmail Ok'un istifasıyla İyi Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'ye düştü.

Genel Başkan Yardımcısı da istifa etti

İsmail Ok'tan hemen önce de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etmişti. Çokal, "Türk milliyetçiliğini daha etkin ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır" demişti.

İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti

Meral Akşener ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifalara ilişkin "İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır." dedi.

5 milletvekili daha istifa edecek iddiası

Ankara kulislerinde İyi Parti içinde arka arkaya gelen istifaların ardından bir kırılma yaşandığı belirtiliyor. Bu istifalara yeni isimlerin de dahil olacağı belirtilirken, önümüzdeki dönemde parti içerisinde 5 milletvekilinin daha istifa edeceği konuşuluyor. Partide "teşkilatlarda da dağılmanın yaşandığı" ifade ediliyor.

İsmail Koncuk da mı istifa ediyor?

İYİ Parti'de istifa edecekler arasında ismi en çok dillendirilen isim ise eski sendikacı Mersin Milletvekili İsmail Koncuk. Koncuk'un da rahatsız olduğu ve istifa etmemesi için parti içinde yoğun uğraş verildiği belirtiliyor.

Memurlar.Net
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