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Sahte e-Devlet sitesiyle vurgun!

E-dolandırıcılar LinkedIn'i kullanarak binlerce kişiyi dolandırmaya kalktı. e-Devlet sitesini kopyalayıp, sosyal ağ sitesinden reklam yaptılar
 18 Şubat 2020 09:34
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Sahte e-Devlet sitesiyle vurgun!

E-dolandırıcılar bu kez dünyanın en büyük profesyonel ağı LinkedIn'i kullanarak binlerce kişiyi dolandırmaya kalktı. Daha önce Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden vatandaşları kandırmaya çalışan uyanık dolandırıcılar bu kez LinkedIn'e reklam vererek sahte e-devlet sitelerini kullandı. Devletin resmi e-devlet hesabıyla aynı logoyu kullanan dolandırıcılar, "Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın" şeklinde attıkları mesajla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

SİTE ADRESİNE DİKKAT!

Linke tıkladığınızda www. turkiye.gov.tr'nin birebir aynısı bir site karşınıza çıkıyor. Ancak web adresinin yazılı olduğu alanda farklı bir isim görülüyor. Linke tıklayan kişi domain adresinde küçük oynamalar yapılarak aslında bambaşka bir adrese yönlendiriliyor. Örneğin www.turkiye. gov.tr yerine www.turkiyekredi. ödeme.gov.tr gibi bir siteye giriyor. Bu ayrıntıyı fark edemeyen binlerce kişi de kendisini en iyi korunan site olarak bilinen 'e-devlet'te sanarak güvenle bilgilerini giriyor. Kredi kartı bilgileri ele geçiren sahtekarlar da anında vurguna başlıyor.

REKLAMLA ÖNE ÇIKTILAR

Sahte siteler kuran uyanık dolandırıcılar, Linkedln'e reklam vererek öne çıkıyorlar. Sahte hesaplar şikayet edilip kapatılsa bile yerine hemen başka biri açılabiliyor. Sponsorlu reklamlar gün içinde binlerce insanın hesabında görünür hale geliyor. Ancak başta Google olmak üzere birçok arama motoru ve sosyal medya siteleri, e-dolandırıcılar tarafından kuşatılmış durumda.

METİN CAN

Sabah
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