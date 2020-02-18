Ahmet Zeki Üçok kumpasında 8 Adli Tıp'çıya dava
|18 Şubat 2020 09:40
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HAVA Kuvvetleri eski savcısı, emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'a Fetullahçı Terör Örgütü'nce kurulan kumpas ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Üçok'un görevdeyken yürüttüğü soruşturma hakkında gerçeğe aykırı raporlar tanzim edip uzun süre cezaevinde tutuklu kalması için sahte delil oluşturan 8 Adli Tıp çalışanı hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Adli Tıpçı'nın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme' ve 'Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Yapma' suçlarından hapsi istendi. Adli Tıpçılar'ın Üçok'un Kayseri'de baktığı 3 FETÖ'cü astsubay ile ilgili soruşturmada 30 Nisan 2010 tarihinde gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenledikleri kaydedildi.
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