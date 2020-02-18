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Doların yükselişi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Şubat 2020 09:54
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Doların yükselişi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0570 6,0580
Avro 6,5630 6,5640
Sterlin 7,8530 7,8930
ANKARA
ABD Doları 6,0300 6,0800
Avro 6,5250 6,5850
Sterlin 7,7980 7,9310
Anadolu Ajansı
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