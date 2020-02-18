Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
|18 Şubat 2020 09:59
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Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avasin bölgelerinde saldiri hazirliginda olduklari belirlenen 4 PKK'li terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarin, hava ve arazi sartlarinda kesintisiz olarak devam edecegi belirtildi.
Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/gTkkFyEiwGT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2020
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