1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenliği jandarmaya emanet

Kocaeli Jandarma Komutanlığı trafik, asayiş ve narkotik timleri, otoyolun Mermerciler ve Sevindikli gişelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor- Trafik timlerinin ocak ayında kent genelinde gerçekleştirdiği kontrollerde 45 bin 415 araçtan 1681'inin sürücüsüne 962 bin 215 lira idari para cezası kesildi
 18 Şubat 2020 09:54
Yazdır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenliği jandarmaya emanet

Kocaeli Jandarma Komutanlığı trafik, asayiş ve narkotik timleri, sorumluluk sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun Mermerciler ve Sevindikli gişelerinde oluşturulan kontrol noktalarında yapılan denetimlerle trafik kuralı ihlaline ve suça geçit vermiyor.

Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanına verilen ilk otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda zaman zaman helikopter desteğiyle de gerçekleştirilen uygulamalarda trafik ihlallerinin yanı sıra göçmen kaçakçılığı ve narkotik suçlara ilişkin de çalışma yürütülüyor.

Otoyolun, Osmangazi Köprüsü, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu bağlantı kavşağı konumundaki Mermerciler gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında narkotik ve arama kurtarma köpekleri ile drone kullanıldığı kontrollerde 320 araçtan 17'sinin sürücüsüne 4 bin 934 lira idari para cezası uygulandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin ocak ayında büyük bölümü Kuzey Marmara Otoyolu'nu kapsayan uygulamalarında ise 45 bin 415 araç sorgulandı, bunlardan 1681'inin sürücüsüne 962 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 477 araç trafikten men edilirken, 28 sürücü belgesine el konuldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak
18 Şubat 2020 11:47		 Kadir Şeker cezaevinde sınava hazırlanıyor
18 Şubat 2020 10:57
Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana 229 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
18 Şubat 2020 10:22		 Tarım ve Orman Bakanlığından belge ve izinlerde elektronik başvuru kolaylığı
18 Şubat 2020 10:19
Elazığ'da KYK öğrencilerinden yurt ücreti alınmayacak
18 Şubat 2020 10:07		 Ege Üniversitesi'nin kütüphanesi ücretli hale getirildi
18 Şubat 2020 08:38
Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak
18 Şubat 2020 00:02		 Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Değeri 41 milyon lira
17 Şubat 2020 22:06
İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapılıyor
17 Şubat 2020 20:51		 Bilirkişilik eğitimleri geçici olarak durduruldu
17 Şubat 2020 18:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı11:59 - Küçük kız devletin yakın takibiyle okula döndü11:58 - Mersin'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 13 gözaltı11:56 - Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den istifaları değerlendirdi11:55 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı11:53 - Balıkesir'de 'sınav joker' operasyonunda 22 şüpheli yakalandı11:51 - İstanbul'da komiser yardımcılığına geçiş sınavından 13 gözaltı11:51 - UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor11:49 - Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı11:47 - Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak
11:33 - Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı; o anlar kamerada11:25 - İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek11:25 - Gram altın 310 lira seviyelerinde11:23 - MHP lideri Bahçeli'den Rusya'ya İdlib tepkisi11:22 - Kars'ta yaz kış manzaraları11:21 - Diyanet personeline yönelik 2020 yılı MBSTS duyurusu yayımlandı11:10 - MEB'den 'başarı araştırması' ve 'e-Sınav'lar için yeni yatırımlar11:10 - AK Parti'li Kadak trafik kazası geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı çalışanlarına FETÖ gözaltısı
Bu da Milli Eğitim'in tosuncuğu
Terör alarmına yol açtı... Hayalet plakadan kaymakamın eşi çıktı
Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 67 ilde 467 gözaltı
Yeni 'Torba Yasa'da çok sayıda düzenleme yer alacak
Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat
Özel okul sahibi eğitim yılının ortasında iflasını açıkladı
Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devamke 3
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 4
ketembilla 4
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
bisiklet 1
altay bayındır 4
kızılay 1
Belediye 1
mario lemina 3
bir varmış bir yokmuş 1
SON İLANLAR
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 4 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzincan İliç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam