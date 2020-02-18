Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenliği jandarmaya emanet
|18 Şubat 2020 09:54
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Kocaeli Jandarma Komutanlığı trafik, asayiş ve narkotik timleri, sorumluluk sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun Mermerciler ve Sevindikli gişelerinde oluşturulan kontrol noktalarında yapılan denetimlerle trafik kuralı ihlaline ve suça geçit vermiyor.
Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanına verilen ilk otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda zaman zaman helikopter desteğiyle de gerçekleştirilen uygulamalarda trafik ihlallerinin yanı sıra göçmen kaçakçılığı ve narkotik suçlara ilişkin de çalışma yürütülüyor.
Otoyolun, Osmangazi Köprüsü, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu bağlantı kavşağı konumundaki Mermerciler gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında narkotik ve arama kurtarma köpekleri ile drone kullanıldığı kontrollerde 320 araçtan 17'sinin sürücüsüne 4 bin 934 lira idari para cezası uygulandı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin ocak ayında büyük bölümü Kuzey Marmara Otoyolu'nu kapsayan uygulamalarında ise 45 bin 415 araç sorgulandı, bunlardan 1681'inin sürücüsüne 962 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 477 araç trafikten men edilirken, 28 sürücü belgesine el konuldu.
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