Metiner, İsmail Saymaz'ın FETÖ tweetlerini gösterince ortalık karıştı
|18 Şubat 2020 10:06
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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında FETÖ ile mücadele konusu tartışıldı.
Gazeteci İsmail Saymaz hükümeti FETÖ ile mücadele etmemekle suçladı. Saymaz'ın suçlamasına cevap AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.
Metiner, 2015 yılında FETÖ'nün bankasının ve yayın organlarının kapatıldığı dönemde Saymaz'ın attığı FETÖ'ye destek tweetlerini okudu. "Ne alakası var saçma sapan şeyler" diyen Saymaz daha sonra tartışılan tweetleri kabul etti.
FETÖ'nün yayın organlarının kapatılmasına "zorbalık" diyor
Metiner, "FETÖ'nün FETÖ olarak bilindiği dönemde kimsenin kuşku duymadığı bankalarına el koyulduğu, medyasının kapatıldığı dönemde atılan tweetler" diyerek Saymaz'ın attığı şu tweet'leri gösterdi:
"Hem cemaatin bankasına el koy hem cemaat yasal hakkını kullanıp yargıya itiraz edince kaos çıkarıyor de"
"Kanaltürk grubuna yapılan muamele, ortaçağ zorbalığıdır. Halkın haber alma hakkı düşünce ve ifade hürriyetinin katlidir. Utanç verici."
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