Elazığ'da KYK öğrencilerinden yurt ücreti alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı.
|18 Şubat 2020 10:07
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı.
Yaşanan deprem felaketinden dolayı yarıyıl tatili uzatılan Elazığda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizden Şubat ayı yurt ücreti alınmayacaktır.Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 18, 2020
Bu karar öncesinde yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin paraları ise iade edilecektir.
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