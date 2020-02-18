Türkiye'nin gizli kalmış lezzeti! 'Buldan simidi'
|18 Şubat 2020 10:06
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Yöresel lezzet, ilçeye gelen gurbetçiler tarafından Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine götürülüyor.
Simit ustalarınca hazırlanan hamurlar, itinayla susamlandıktan sonra yuvarlak şekli veriliyor. Bir müddet dinlenmeye bırakılan simitler, tepsilere dizildikten sonra fırına sürülüyor.
Burada meşe odunu ateşinde, 100 derece sıcaklıkta pişmeye bırakılan simitler yaklaşık 20 dakika sonra fırından alınıyor.
Kokusu, tadı ve gevrek yapısıyla dikkat çeken Buldan simidi, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçe ve kentten gelenlerin de ilgisini çekiyor.
Farklı ilçe ve kentlerden Buldan'a gelenler, yöresel lezzetin tadına bakmadan ilçeden ayrılmıyor. Yiyenlerin vazgeçemediği Buldan simidi, yabancı ülkelere de götürülüyor. Özelikle yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçiler, simitlerden alıp, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi ülkelere götürüyor.
'Yiyenler Buldan simidine hayran kalıyor'
İlçede simit üretimi yapan Musa Kaval, kendine özgü yapısıyla ürettikleri simitlerinin yiyenlerin beğenisini kazandığını belirtip, "Tadanlar simidimizin lezzetini asla unutmaz.
Meşe odunu ateşinde pişiriyoruz. Renklendirici ve tatlandırıcı bulunmuyor. Doğal ve geleneksel yöntemlerle pişiriyoruz. Taş, kara fırınlarda yapıyoruz. Buldan simidinin en önemli özelliği akşama kadar üretiminin yapılması ve bol susamlı olmasıdır. Yiyenler Buldan simidine hayran kalıyor" dedi.
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