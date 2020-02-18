1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığlı depremzede kadın: Yardımlara ilişkin sözlerim çarpıtıldı

Elazığlı depremzede Sultan Tarınç, devletin yardımlarına ilişkin sosyal medyada yer alan açıklamaları çarpıtıldığı için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.
 18 Şubat 2020 10:19
Yazdır
Elazığlı depremzede kadın: Yardımlara ilişkin sözlerim çarpıtıldı

Tarınç, yaptığı açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın da bulunduğu Dilek Sitesi'ndeki farklı bir blokta oturduğunu belirtti. Depremde oturdukları bina yıkılmadığı için Allah'a şükrettiklerini ifade eden Tarınç, "Depremde oturduğumuz bina ağır hasar aldı, ilk geceden evlerimiz mühürlendi, bir daha evimize giremedik. Depremin 4. günü evimize girebilmemiz için 2 saat izin verildi, 'evi 2 saatte boşaltacaksınız' dediler. Biz içeri girince bina tekrar sallanmaya başladı. Bunun üzerine dışarıdan 'Evlerinizden çıkın.' diye bağırdılar, biz de tekrar dışarı çıktık." diye konuştu.

Tarınç, depremde hem kapı komşularını kaybettikleri hem de içerisindeki tüm eşyaları ile evlerinden oldukları için büyük bir moral bozukluğu yaşadıklarını dile getirdi. Böyle bir ruh haliyle dışarı çıktığı esnada kendisine uzanan mikrofona bazı söylemlerde bulunduğunu aktaran Tarınç, şöyle devam etti:

"O gün o kargaşada ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bizi bir muhtarlığa yolluyorlardı, bir AFAD'a yolluyorlardı, bir başka yere yolluyorlardı. Bize doğru bir cevap veremiyorlardı, psikolojimiz de bozulmuştu. Zaten dışarıda soğuktaydık. O yüzden bir an için orada bir basın mensubu çıktı karşıma, bir mikrofon tuttu. Ben de o anki ruh haliyle öyle bir açıklama yaptım. Benim yaptığım ilk konuşmadan dolayı devletimin üstüne çok yüklenmişler. Biz devletimizin düşmanı değiliz. Ben o an için o ruh haliyle ne dediğimi bile bilmiyorum."

- "Sözlerimi başka yöne çektiler"

Tarınç, devletin tüm imkanlarını Elazığ'daki depremzedeler için seferber ettiğini ancak kendisinin henüz kendilerine ulaşmayan yardımlardan dolayı aceleci davranarak şikayette bulunduğunu vurguladı.

Yaptığı açıklamayı sosyal medyadaki bazı çevrelerin fırsata dönüştürerek devlete yüklendiğini, kimilerinin ise "devlet düşmanı" diye kendisini eleştirdiğini aktaran Tarınç, bir anlık öfkeyle sarf ettiği sözlerin başka yerlere çekilmemesi gerektiğini vurguladı. Tarınç, şunları kaydetti:

"Ben devletime teşekkür ediyorum, devletim sesimi duydu ama insanlar sözlerimi başka yöne çektiler. Benim hakkımda kötü konuşanlara da suç duyurusunda bulunacağım, ondan sonra kim ne yaparsa yapsın. Rabb'im bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın, devletimize ve milletimize zeval vermesin."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
18 Şubat 2020 11:25		 Kars'ta yaz kış manzaraları
18 Şubat 2020 11:22
Depremde kedisini kaybeden 8 yaşındaki Muhammed'e jandarmadan sürpriz
18 Şubat 2020 10:23		 Türkiye'nin gizli kalmış lezzeti! 'Buldan simidi'
18 Şubat 2020 10:06
Fatma Şahin Antarktika'yı anlattı: Dondurucu soğukta Antep biberiyle ısındık
18 Şubat 2020 09:09		 Palyaçoluktan biriktirdiği parayla kızına kavuştu
18 Şubat 2020 08:10
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
18 Şubat 2020 06:30		 Yüksekova'da eğitime 1 gün ara verildi
18 Şubat 2020 02:44
Ağrı kesici krem siparişi verdi saç çıkartan su geldi
17 Şubat 2020 23:36		 2. soruda elendi, bin TL bile alamadı
17 Şubat 2020 21:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı11:59 - Küçük kız devletin yakın takibiyle okula döndü11:58 - Mersin'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 13 gözaltı11:56 - Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den istifaları değerlendirdi11:55 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı11:53 - Balıkesir'de 'sınav joker' operasyonunda 22 şüpheli yakalandı11:51 - İstanbul'da komiser yardımcılığına geçiş sınavından 13 gözaltı11:51 - UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor11:49 - Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı11:47 - Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak
11:33 - Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı; o anlar kamerada11:25 - İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek11:25 - Gram altın 310 lira seviyelerinde11:23 - MHP lideri Bahçeli'den Rusya'ya İdlib tepkisi11:22 - Kars'ta yaz kış manzaraları11:21 - Diyanet personeline yönelik 2020 yılı MBSTS duyurusu yayımlandı11:10 - MEB'den 'başarı araştırması' ve 'e-Sınav'lar için yeni yatırımlar11:10 - AK Parti'li Kadak trafik kazası geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı çalışanlarına FETÖ gözaltısı
Bu da Milli Eğitim'in tosuncuğu
Terör alarmına yol açtı... Hayalet plakadan kaymakamın eşi çıktı
Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 67 ilde 467 gözaltı
Yeni 'Torba Yasa'da çok sayıda düzenleme yer alacak
Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat
Özel okul sahibi eğitim yılının ortasında iflasını açıkladı
Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
börek 1
rafadan tayfa 3
football manager 2019 2
Kendini inşa etmek 3
haddi aşmak 3
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 7
hasan ali kaldırım 1
konya'da kendini asan tır şoförü 2
Heung min son 2
uyuz 3
SON İLANLAR
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 4 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzincan İliç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam