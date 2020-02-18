Afyonkarahisar'da kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu
|18 Şubat 2020 10:23
|Yazdır
Afyonkarahisar'da 6 gün önce kaybolan Dursiye Sağlam'ın cesedi yanmış halde bulundu, bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde, yanmış bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler, Çobanlar yolu geliş istikametinin kenarında bir çukurun içerisinde yarı yanmış haldeki kadın cesedini buldu.
Cesedin, 6 gün önce Afyonkarahisar'da kayıp olduğu bildirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan Dursiye Sağlam (44) olduğu tespit edildi.
Savcılık incelemesinin ardından Sağlam'ın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan, polis ekiplerinin, cinayetle ilgili A.C.'yi gözaltına aldığı ve zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam, 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Balıkesir'de 'sınav joker' operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
18 Şubat 2020 11:53
|Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı
18 Şubat 2020 11:49
|Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı; o anlar kamerada
18 Şubat 2020 11:33
|Kavga esnasında kontrolden çıkan araç yaşlı kadını ezdi
18 Şubat 2020 11:06
|Sivas'ta FETÖ şüphelisi 2 eski asker gözaltına alındı
18 Şubat 2020 10:38
|Şoförü olduğu kamyonu arkadaşına çaldıran şüpheliyi çelişkili ifadeleri ele verdi
18 Şubat 2020 10:18
|Ahmet Zeki Üçok kumpasında 8 Adli Tıp'çıya dava
18 Şubat 2020 09:40
|Sahte e-Devlet sitesiyle vurgun!
18 Şubat 2020 09:34
|Bu da Milli Eğitim'in tosuncuğu
18 Şubat 2020 08:40
|Korkunun yeni adresi Japonya
18 Şubat 2020 08:32