Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı

- Atatürk, Karakaya ve Keban hidroelektrik santrallerinde 2019 yılında üretilen enerji miktarında, bir önceki yıla oranla yüzde 106 artış oldu.

Fırat Nehri üzerinde kurulu Türkiye'nin en büyük 3 barajı olan Keban, Karakaya ve Atatürk hidroelektrik santralleri, geçen yıl bol yağış sayesinde enerji üretiminde "altın yılı"nı yaşadı.

Fırat havzasına düşen bol yağmur ve eriyen kara baglı olarak baraj göllerinin su seviyeleri yükselirken, buna bağlı olarak barajlardaki elektrik üretiminde de artış oldu.

Söz konusu barajlarda 2018 yılında 11 milyar 49 milyon kilovatsaat olan enerji üretimi geçen yıl yüzde 106 artarak, 22 milyar 790 milyon kilovatsaate çıktı.

- En büyük artış Atatürk Barajında

Keban'da 2018 yılında 3 milyar 445 milyon kilovatsaat olan enerji üretimi geçen yıl 7 milyar 15 milyon kilovatsaate yükseldi. Karakaya'da 2018 yılında 4 milyar 113 milyon kilovatsaat olan üretim 2019'da 7 milyar 600 milyon kilovatsaate, Atatürk Barajında ise önceki yıl 3 milyar 491 milyon kilovatsaat olan üretim 2019 yılında 8 milyar 175 milyon kilovatsaate çıktı.

- 3 Baraj bugüne kadar 670 milyar kilovatsaat enerji üretti

1974'te ilk 4 büyük türbini, 1981'de ise diğer 4 türbini devreye giren Keban Barajı'nda yıllık yaklaşık 6 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiriliyor. 1950'lerde Hirfanlı ve Sarıyar barajlarının yapımında tecrübe kazanan Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan Keban Barajı, 46 yılda 267 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladı.

1992'de tamamlanarak elektrik enerjisi üretmeye başlayan Atatürk Barajı, kurulduğundan bu yana yaklaşık 184 milyar kilovatsaat, 1987 yılında hizmete açılan Karakaya ise bugüne kadar 219 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Böylece Türkiye'nin 3 büyük barajı bugüne kadar yaklaşık 670 milyar kilovatsaat enerji üretti.

Öte yandan Atatürk, Karakaya ve Keban barajları ayrıca tarımda sulama ve balık üretimiyle de yöredeki vatandaşa önemli katma değer sağlıyor.