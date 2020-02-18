TBMM'ye sunulan 39 maddelik kanun teklifinin tam metni
Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu 39 maddelik kanun teklifinin tam metni
|18 Şubat 2020 10:29
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Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş dün dövizli askerlikten dernek üyeliğine, çok sayıda düzenlemeler içeren bir kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıklamıştı.
memurlar.net olarak kanun teklifinin tam metnini yayımlıyoruz.
Kanun teklifinin tam metni için tıklayınız.Yeni 'Torba Yasa'da çok sayıda düzenleme yer alacak
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