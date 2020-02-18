Tarım ve Orman Bakanlığından belge ve izinlerde elektronik başvuru kolaylığı
|18 Şubat 2020 10:19
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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerine göre, bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü teknik maddesi imalatı, tahıl tohum sertifikasyonu, yem bitkileri ve yemeklik tane baklagil tohumluğu beyannameleri, yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri ve zirai mücadele alet ve makinesi imalatı için gerekli başvuru ve belge teslimi, ilgili kuruluşlara elektronik ortamdan da yapılabilecek.
Ayrıca, canlı hayvan ticareti yapan satıcılar çalışma izni için, hayvan satış yeri kurmak isteyenler de bu amaçla gerekli belgelerle elektronik ortamdan müracaatını yapabilecek. Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış barınma ve eğitimi amacıyla iş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler de ilgili belgelerini elektronik ortamdan iletebilecek.
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