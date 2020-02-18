Şoförü olduğu kamyonu arkadaşına çaldıran şüpheliyi çelişkili ifadeleri ele verdi
|18 Şubat 2020 10:18
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kozmetik firmasına ait malzemeleri taşıyan aracın Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinden çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çalıntı aracı Göktürk mevkisinde içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde buldu.
- Araç şoförünün çelişkili ifadesi
Çalıntı ihbarını yapan kamyon şoförü U.G'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine jandarma ekipleri detaylı inceleme yürüttü.
U.G. ve arkadaşı M.Z'nin hırsızlık olayını birlikte planladıkları, U.G'nin mola vereceği dinlenme tesisini arkadaşına bildirdiği, aracın anahtarını üzerinde bırakarak tesise girdiği, hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından da jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin çalıntı malzemeleri Küçükyalı'da bulunan ve 2. el eşya satan bir firmanın deposuna götürdükleri tespit edildi. Adreste bulunan Y.A. ve C,Ç de gözaltına alındı. Piyasa değeri 400 bin lira olduğu öğrenilen kozmetik malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
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