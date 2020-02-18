Kocaeli'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 15 gözaltı
Kocaeli merkezli 7 ilde 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının verilmesine yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı
|18 Şubat 2020 10:50
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Kocaeli merkezli 7 ilde 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının verilmesine yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Adana ve Erzurum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.
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