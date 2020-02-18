Kadir Şeker cezaevinde sınava hazırlanıyor
|18 Şubat 2020 10:57
|Yazdır
Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e, cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi.
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
DERS KİTAPLARI İSTEDİ
Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara olduğu talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in hem kendi kitaplarından hem de cezaevi tarafından verilen kaynaklar ile üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürdüğü öğrenildi. Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi.
Öte yandan soruşturmanın cumhuriyet başsavcılığı tarafından en ince ayrıntısına kadar yürütüldüğü ve kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak
18 Şubat 2020 11:47
|Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana 229 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
18 Şubat 2020 10:22
|Tarım ve Orman Bakanlığından belge ve izinlerde elektronik başvuru kolaylığı
18 Şubat 2020 10:19
|Elazığ'da KYK öğrencilerinden yurt ücreti alınmayacak
18 Şubat 2020 10:07
|Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenliği jandarmaya emanet
18 Şubat 2020 09:54
|Ege Üniversitesi'nin kütüphanesi ücretli hale getirildi
18 Şubat 2020 08:38
|Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak
18 Şubat 2020 00:02
|Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Değeri 41 milyon lira
17 Şubat 2020 22:06
|İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapılıyor
17 Şubat 2020 20:51
|Bilirkişilik eğitimleri geçici olarak durduruldu
17 Şubat 2020 18:27