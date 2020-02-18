Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
|18 Şubat 2020 11:03
|Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı, silahlı terör örgütüne üye olduğu ve örgüt üyelerine yardım yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik 15 Şubat'ta il merkezinde 6, Yüksekova'da 10, Şemdinli'de 5 ve Çukurca'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mersin'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 13 gözaltı
18 Şubat 2020 11:58
|Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
18 Şubat 2020 11:55
|İstanbul'da komiser yardımcılığına geçiş sınavından 13 gözaltı
18 Şubat 2020 11:51
|HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
18 Şubat 2020 10:53
|Kocaeli'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 15 gözaltı
18 Şubat 2020 10:50
|Gaziantepte FETÖ'nün sınav sorularını vermesine ilişkin 24 gözaltı
18 Şubat 2020 10:24
|FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında 20'si görevde 44 FETÖ gözaltısı
18 Şubat 2020 10:00
|Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18 Şubat 2020 09:59
|Balıkesir'de 6 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı
18 Şubat 2020 09:50
|Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı da yakalandı
18 Şubat 2020 09:46