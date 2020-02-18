AK Parti'li Kadak trafik kazası geçirdi

DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMAYAN EMEKLİLİKTE MAKAM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? Hem 657 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde, hem de kendi özel kanunlarında yer alan makam tazminatı belirlemelerinde, mutlaka belirtilen kadroya atanma şartı aranmaktadır. Bu nedenle, doçentlik kadrosuna atanılmadığı sürece emeklilikte makam tazminatından yararlanılamaz.