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Küçük kız devletin yakın takibiyle okula döndü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mobil Çocuk Hizmet Birimleri, ailevi sorunları sebebiyle okul hayatının başında eğitimden kopmak zorunda kalan kız öğrenciyi gün gün takiple okula kazandırdı-
 18 Şubat 2020 11:59
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Küçük kız devletin yakın takibiyle okula döndü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mobil Çocuk Hizmet Birimlerince okula devam etmediği saptanan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Y.D'yi gün gün takiple eğitime kazandırdı.

Bakanlıkça okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukların saptanıp erken müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Mobil Çocuk Hizmet Birimleri" bir yıllık sürede 14 bin çocuğun yaşamına dokundu.

81 ilde dezavantajlı bölgelerde bulunan okullarda faaliyet yürüten Mobil Çocuk Hizmet Birimlerinin mağduriyetlerini gidererek hayatını değiştirdiği çocuklardan biri de Sinop'ta yaşayan Y.D. isimli kız öğrenci oldu.

Osmaniye İlkokulu'nu ziyaret eden uzmanlar, okul müdürü ve rehber öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde ilkokul 1. sınıf öğrencisi Y.D.'nin aslında devamsızlık sebebiyle sınıfta kaldığını ve bu sene sınıf tekrarı yaptığını saptadı.

Okulun Y.D.'nin ailesiyle defalarca görüştüğünü hatta okula gelmesi karşılığında servis ücretinin dahi karşılanabileceğini belirttiğini ama okul devamsızlığı ile ilgili problemlerin devam ettiğini öğrenen uzmanlar, henüz eğitim hayatınının başındaki minik kızı okula kazandırmak için harekete geçti.

- Ailevi sorunlar devamsızlığı getirdi

Mobil Çocuk Hizmet Biriminin Y.D. için attığı ilk adım, ailesiyle kapsamlı bir görüşme yapmak oldu. Okul müdürü ve okul rehber öğretmeni eşliğinde Y.D'nin evini ziyaret eden uzmanlar, ev hanımı olan annenin felç geçiren annesine baktığı için kızıyla ilgilenememesi ve ailevi başka sorunlar sebebiyle küçük kızın okuluna gidemediğini öğrendi.

Evladını okuluna göndermek istediğini ama özellikle kızının sınıfta kaldığı yıl elinden bir şey gelmediğini söyleyen anne, uzmanlara yaşadıkları süreci, "Annem felç geçirdi. Benden başka bakacak kimse yoktu. Bu nedenle bir dönem annemin yanında kaldım. Kızım, bizim ilgisizliğimizden dolayı sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldı. Ailevi problemlerimizin devam etmesi sebebiyle ertesi yıl da okul devamsızlığı oldu." sözleriyle anlattı.

- "Çocuğunu okula göndermemek suçtur" uyarısı

Mobil Çocuk Hizmet Birimi uzmanları, anneye "Her çocuk, anne karnında hakları ile doğar. Eğitim hakkı, tüm çocukların yasal hakkıdır. Y.D'nin okula devamı sağlanmazsa ihmal olduğu gerekçesiyle hakkınızda yasal işlemler başlatılır." uyarısıyla, yaptıklarının aslında suç olduğunu anlattı.

Aileye ayrıca sınıfta kalmasının Y.D'de yarattığı olumsuz etkiler hakkında da bilgi verilerek, devamsızlığın sürmesi halinde İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ailenin idari yaptırımla karşılaşabileceği hatırlatıldı.

Aile, bu uyarı ve rehberlik desteğinin ardından, kızlarını okula göndereceklerine dair uzmanlara söz verdi.

- Gün gün takip edildi

Mobil Çocuk Hizmet Birimi, bu sürecin ardından Y.D'nin okuluna gidip gitmediğini ve derslerindeki gelişimini bir ay süreyle gün gün takip etti.

Her gün okulu arayarak, Y.D'nin gelip gelmediğini öğrenen uzmanlar, okul müdürünün "Kızımız okula sürekli geliyor. Y.D.'yi okula ailesi getiriyor. Hatta 5 dakika okula geç kalsalar hemen telefon açıyorlar. Yapılan hane ziyaretleri, aileyle görüşmeler çok etkili oldu. Kızımızın okul başarısı da gözle görülür biçimde arttı." yanıtlarıyla çabalarının sonuç verdiğini gördü.

Ayrıca Y.D'ye okulunu sevdirmek ve derslerinde teşvik etmek amacıyla düzenli olarak küçük hediyeler de götürüldü.

Y.D. de kendisini yaklaşık iki ay sonra okulda ziyaret eden uzmanlara, "Okuluma, arkadaşlarıma döndüğüm, derslerime devam edebildiğim için çok mutluyum. Ben de büyüyünce sizin gibi çalışmalar yapmak istiyorum. Okula gidemeyen çocukları okula devam ettirmek için mücadele etmek istiyorum." sözleriyle en büyük hediyeyi verdi.

Anadolu Ajansı
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