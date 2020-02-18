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Diyanet personeline yönelik 2020 yılı MBSTS duyurusu yayımlandı

Diyanet personeline yönelik olarak yapılan 2020 yılı MBSTS sınav duyurusu yayımlandı. Sınav 4 nisan 2020 tarihinde yapılacak
 18 Şubat 2020 11:21
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Diyanet personeline yönelik 2020 yılı MBSTS duyurusu yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

DUYURU
(18 Şubat 2020)

2020-DİB-MBSTS Başvurularının Alınması

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 04 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DİB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-DİB-MBSTS Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Memurlar.Net
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