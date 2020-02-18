Diyanet personeline yönelik 2020 yılı MBSTS duyurusu yayımlandı
|18 Şubat 2020 11:21
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
DUYURU
(18 Şubat 2020)
2020-DİB-MBSTS Başvurularının Alınması
2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 04 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DİB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'EKPSS'de yaklaşık 85 bin aday ter dökecek'
15 Şubat 2020 12:28
|2019 TUS-STS Değerlendirme Raporu Yayımlandı
14 Şubat 2020 15:58
|TUS sınav giriş belgeleri yayımlandı
13 Şubat 2020 14:12
|2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
12 Şubat 2020 14:21
|2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
12 Şubat 2020 13:48
|Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
11 Şubat 2020 13:53
|ÖSYM'de mobil başvuru dönemi başladı
11 Şubat 2020 10:59
|EKPSS başvuruları yarın sona erecek
11 Şubat 2020 10:27
|2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık giriş sınavı sonuçları açıklandı
30 Ocak 2020 10:33
|ÖSYM 2019 yılı sınav verilerini paylaştı
29 Ocak 2020 16:59