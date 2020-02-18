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MHP lideri Bahçeli'den Rusya'ya İdlib tepkisi

MHP lideri Bahçeli, İdlib'den göç konusunda uyarıda bulundu, "Yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı bir yüktür" dedi. Esad gitmeden barışın gelmeyeceğini söyleyen Bahçeli, İdlib'de yaşananlar üzerinden Rusya'yı da sert bir şekilde eleştirdi.
 18 Şubat 2020 11:23
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MHP lideri Bahçeli'den Rusya'ya İdlib tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Siyaset bir akıl işidir. Devlet yönetimi ise adalet ve ahlak üzerine bina edilmelidir. Dünden bugüne Türk devlet felsefesinin dayandığı zamanlar ötesi esasların dayanağı bunlardır. Geleceğini planlamayan devletlerin herhangi bir geleceği olamaz.

Türkiye'nin içine çekilmek istendiği anafora aklın hukuku ile müdahale etmek başlıca görevimizdir. Kararmış emellerin yıkılması ortak irade, birlik ve beraberlikle mümkündür. Rotamız kutlu bir yükseliş olmalıdır.

Ülkemiz çok cepheli çok etkili çok yönlü bir mücadelenin ortasında. Bu gerçeği inkar etmek akıl fukaralığına işarettir. Mücadelemiz bekamızla doğrudan ilgili. Milli birlik ve bağımsızlığımızla yakından ilişkilidir. Şu anki mücadele partiler üstüdür. Türkiye bir yandan sınır ötesinde diğer yandan sınır içinde kesintisiz ilerleyen milli bir direniş halindedir.

Pençe, Kapan, Kıran operasyonları terörün belini kırmıştır. 14 Şubat'ta Van'da teröristler HDP'li milletvekillerinin araçlarında propaganda yapmaya cüret etse de güvenlik güçlerimiz hadlerini bildirmektedir. Türk devleti hainlerin ensesindedir. Hiçbir komşu ülkenin taşında toprağında gözümüz yoktur. İşgal amacı taşımadığımız ortadadır. Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da neden olduğunu sorgulayan küresel güçlere sizin ne işiniz var demek hakkımızdır.

Olan biten çirkeflikleri görmeyelim mi? Taşın altına gövdemizi koymayalım mı? Kaderimize razı olup kulağımızın üzerine yatmamız mı bekleniyor. İblis'in fazla mesai yaptığı İdlib ateş çemberine alınmış durumda. Türkiye sınırında kurulan çadır kentin nüfusu 500 bine ulaştı. Çocukların feryadı kulaklarda yankılanıyor.

"ESAD GİTMEDEN BARIŞ GELMEZ"

Hiçbir suçu günahı olmayan yüzbinler çadırlarda birbirlerine sarılarak ısınmaktadır. Türkiye insani sorumluluğunu yerine getirmiştir. Sınır kapıları aralanmıştır. Ama yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı bir yüktür. Kapasitemiz dolmuştur. Esad gitmeden koltuğundan indirilmeden barış ve huzur mumla aranacaktır.

"ESAD DİREKT RUSYA ENDİREKT KARŞIMIZDA"

Anaların ağıtları bitmeyecek. Umutlar yeşermeyecektir. Gözlem noktalarımız taciz ve tahrik kıskacındadır. Esad direk Rusya da endirekt şekilde Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir. Hani Soçi mutabakatı? Rejim unsurlarının gözlem noktalarının gerisine bu ay sonuna kadar çekilmesi barış ortamı için mecburiyettir. Türkiye'nin şakası yoktur. Yeni şehit haberleri Esad'a pahalıya mal olur. Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri makul bir hamle. Rejim unsurlarının geri çekilmesi kendi hayırlarına.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Biz İdlib'deysek bu Anadolu'nun savunulması içindir. Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin, İdlib'de sıkışanlar kimlerdir. Esad'ın propagandasına alet olmaktan hiç mi vicdan azabı duymuyorsun? Nüfus kütüğünü Suriye Arap kütüğüne mi aldırdın? İdlib'de sıkışan yok ama sıkıştırılmak istenen ülkenin Türkiye olduğu nettir. Sen hangi işbirlikçinin fermanını okuyorsun? CHP'nin başındaki utanç vesikası Türk ve Türkiye düşmanlarının kadrosuna geçmiştir.

"RUSYA'YI 93 HARBİ'NDEN BİLİRİZ"

Rusya Federasyonu kriz siyasetini sınırlarımızda icra etmektedir. Herkese başka konuşan Rusya'yı hiçbir makyaj gizleyemez. İran desen Esad'ı Türkiye'ye kışkırtmayı iş edinmiştir. Rusya Devlet Başkanı Esad'ın yüzüne sıçrayan kanı süratle temizleyip aklanmalıdır. Kimse bize maval okumasın biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz. Biz Rusya'yı Yalta Konferansı'ndan biliriz."
Memurlar.Net
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