Kars'ta yaz kış manzaraları
Kars'ın tarihi yerleri, hem kış hem de yaz mevsiminde çekilen fotoğraflarla aynı karede bir araya getirildi.
|18 Şubat 2020 11:22
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Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Kars'ın hem beyaz örtüsü hem de yaz görüntüsüyle mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.
Kent merkezinde bulunan Kars Kalesi ve Kümbet Camii farklı mevsimlerdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Kars Kalesi.
Tarihi Defterdarlık binası
Taş Köprü
Ani Ören Yeri'nde bulunan Aziz Grigor Kilisesi
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