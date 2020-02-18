İstanbul'da komiser yardımcılığına geçiş sınavından 13 gözaltı
|18 Şubat 2020 11:51
|Yazdır
İstanbul merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapmasına ilişkin soruşturmada, 13 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si aktif görevdeki komiser, 21'i meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 23 şüpheliden 13'ünü yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
18 Şubat 2020 12:06
|Mersin'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 13 gözaltı
18 Şubat 2020 11:58
|Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
18 Şubat 2020 11:55
|Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
18 Şubat 2020 11:03
|HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
18 Şubat 2020 10:53
|Kocaeli'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 15 gözaltı
18 Şubat 2020 10:50
|Gaziantepte FETÖ'nün sınav sorularını vermesine ilişkin 24 gözaltı
18 Şubat 2020 10:24
|FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında 20'si görevde 44 FETÖ gözaltısı
18 Şubat 2020 10:00
|Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18 Şubat 2020 09:59
|Balıkesir'de 6 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı
18 Şubat 2020 09:50