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WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.
 18 Şubat 2020 12:00
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WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Facebook her ne kadar kriz üstüne kriz yaşasa da büyümeye devam ediyor.

Sosyal medya sitesi Facebook, 2014'ün şubat ayında 19 milyar dolarlık WhatsApp uygulamasını almayı planladığını duyurduğunda, birçok kişi bu uygulamanın, Facebook'un mevcut sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları portföyüne neler katabileceği konusunda ikna olmadı.

O zamanlar WhatsApp, aylık 465 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Aynı dönem Facebook'un kullanıcı sayısı ise 1,2 milyardı. ABD'de de çok popüler değildi.

Geriye dönüp bakarsak, uygulamanın kullanıcı tabanının o zamana göre 4 kattan fazla olduğu göze çarpıyor ve Facebook'un zamanlaması da bir hayli doğru gibi görünüyor.

Wall Street Journal'da çarşamba günü çıkan bir röportajda Facebook'un WhatsApp lideri Will Cathcart, mesajlaşma uygulamasının aylık 2 milyar aktif kullanıcıyı aştığını açıkladı.
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