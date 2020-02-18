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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Şubat 2020 12:11
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,06706,0680
Avro6,56806,5690
Sterlin7,85407,8940
ANKARA
ABD Doları6,04006,0900
Avro6,54006,6000
Sterlin7,80707,9470
Anadolu Ajansı
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