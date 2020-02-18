Kayak merkezlerinde son durum
|18 Şubat 2020 12:15
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 229 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 229, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Uludağ'da 150, Ilgaz'da 128, Nemrut ve Kartepe'de 117, Davraz'da 112, Palandöken'de77, Sarıkamış'ta 70, Ergan'da 66, Denizli'de 58, Konaklı'da 40, Yıldıztepe'de 33, Yalnızçam ve Kop'ta 30, Elmadağ'da 28, Ladik'te 23, Saklıkent'te 18 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
18.02.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
PB
-9
2
Ilgaz
AB
-8
2
Kartalkaya
AB
-8
1
Kartepe
AB
-4
6
Nemrut Dağı
AB
-8
-2
Palandöken
PB
-9
-1
Sarıkamış
PB
-10
-1
Uludağ
AB
-2
4
Yıldıztepe
AB
-7
3
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)
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