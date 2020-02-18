Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası
|18 Şubat 2020 12:22
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Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi, diğer iki sanık beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun G, Yasin S, Osman Ü. ve Cumhur Y. ile eşi Emine Y. katıldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Cumhur Y. ile eşi Emine Y, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını söyledi.
Suçsuz olduğunu iddia eden diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.
Sanıklardan Harun G'yi 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Cumhur Y'yi 3 yıl 9 ay, Emine Y'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.
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