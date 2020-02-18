Balıkesir'de FETÖ şüphelisi eski astsubay gözaltına alındı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı
|18 Şubat 2020 12:36
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken geçen yıl açığa alınan E.A hakkında yakalama kararı verildi.
Kepsut Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekkeışıklar Mahallesi'nde E.A gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, 3 USB bellek ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
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