iPhone 9'un tanıtılacağı tarih sızdı
|18 Şubat 2020 12:53
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone SE serisinin yeni modeli üzerinde çalıştığı bir süredir farklı kaynaklar tarafından öne sürülüyor.
MacRumours'ta yer alan habere göre, piyasadaki iPhone modellerine kıyasla daha düşük bir fiyata sahip olacak olan model 31 Mart'ta tanıtılacak.
Daha önce 'OnLeaks'te yayınlanan görüntülere göre, 4.7 inçlik cihazın en dikkat çeken yanı ise ekranın alt tarafında ikonik 'home tuşu'na ev sahipliği yapması.
Eğer sızdırılan görüntüler doğru ise Apple iPhone X serisi ile kaldırdığı bu tuşa ilk defa yeni bir modelinde yer vermiş olacak.
Başka bir iddiaya göre, yeni model işlemci tarafında iPhone 11 serisine güç veren Apple A13 Bionic ile karşımıza çıkacak.
Apple iPhone SE'yi 2016 yılında ABD'de 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmuştu.
iPhone SE'nin ülkemizdeki çıkış fiyatı ise 1999 TL olmuştu.
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