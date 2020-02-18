Borsa, günü düşüşle tamamladı
|18 Şubat 2020 13:18
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalışla 120.110,70 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 681,16 puan azalarak 120.110,70 puana inerken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,12 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile orman,kağıt,basım oldu.
Analistler, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki ilk etkilerinin görülebileceği verilerin takip edileceğini ifade etti.
Bugün öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Altın fiyatlarında yeni rekor
18 Şubat 2020 13:59
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Şubat 2020 12:52
|Gün ortası döviz fiyatları
18 Şubat 2020 12:11
|Borsa, güne düşüşle başladı
18 Şubat 2020 10:09
|Doların yükselişi devam ediyor
18 Şubat 2020 09:54
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
17 Şubat 2020 18:19
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
17 Şubat 2020 17:26
|Dövizde gün sonu fiyatları
17 Şubat 2020 17:13
|Altın yükselişini devam ettiriyor
17 Şubat 2020 16:51
|Ocak ayının kazandıranı borsa oldu
17 Şubat 2020 14:44