Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı
İlçede hafta sonuna kadar 24 bina ekiplerce yıkılacak
|18 Şubat 2020 13:21
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İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor.
Sabah saatlerinde Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde risk taşıyan 6 katlı Gündoğdu Apartmanı'nın önünde polisle önlem aldı.
Caddenin geçişlere kapatılmasının ardından binanın yıkımına başlandı.
Aynı saatlerde, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı Gonca Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.
Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 binanın daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi.
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