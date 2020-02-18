Okulda taciz haberi için giden muhabir gözaltında tutuldu

Esenyurt'taki bir okulda taciz iddiası olay oldu. İddia kısa süre içinde bütün okulda duyulurken; veliler de görevli memuru protesto etmek için okul önünde toplandı. Soruşturma kapsamında tacizci olduğu iddia edilen memur tutuklandı.

Taciz iddiasını soracaktı

İddiaya göre okuldaki taciz iddiası ilk değildi, daha önce de bir çocuğun daha tacize uğradığı belirtilirken; velilerin iddiasını okul müdürüne sormak isteyen Kanal D Muhabiri Şevval Şirin, iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Kanal D Muhabiri Şirin, polislerden şikayetçi olurken iki kadın polis de muhabir tarafından darp edildiğini öne sürdü.