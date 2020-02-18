Güney Kore'de, Bakanlık, çalışanlar için maaş karşılaştırma sitesi açtı

Güney Kore Çalışma Bakanlığı, çalışanların yakındığı başlıca unsurlardan biri olan 'eşit ve adil ücret' konusundaki çabalarını ilginç bir örnekle hayata geçirdi. Bakanlık tarafından internet üzerinden sunulan ücret karşılaştırma sitesi (www.wage.go.kr), özel sektörde çalışan Güney Korelilerin maaşlarını ayrıntılı bir şekilde ifşa etti.

Maaş bilgileri çalışılan şirketin büyüklüğü, iş türü, meslek, mesleki kariyer, akademik geçmiş ve cinsiyet gibi altı kritere göre detaylandırıldı.

Bakanlık, bir çalışanın bu site sayesinde aynı alanda benzer işi yapan başka birinin ne kadar kazandığına dair bilgi bulmasına yardımcı olmayı umuyor.

Ortalama ücret ne, en üsttekiler ne kadar alıyor?

Sitede yer alan bir örneğe göre; imalat sektöründe çalışan, lisans ya da lisans üstü derecesi olan, beş ile 10 yıl arasında deneyimi olan bir işletmeci bir yılda 54.85 milyon won (yaklaşık 280 bin TL) kazanıyor.

Sektördeki ortalama yıllık maaş 48.46 milyon won (yaklaşık 247 bin TL) olarak belirtilirken, en üstteki yüzde 25'lik kesimde bu miktar 64.2 milyon won (yaklaşık 327 bin TL), en alttaki yüzde 25'lik kesimde ise 37.25 milyon won (yaklaşık 190 bin TL) oluyor.

Bakanlık, ücret bilgi sistemini yaratmak için 2016-2018 yılları arasındaki maaş verilerini analiz ettiklerini belirtti. Fazla mesai ücretleri ise sisteme dahil edilmedi. Bilgilerin her yıl güncelleneceği de kaydedildi.

Bu şeffaf politikanın ücret dengesizliğini kapatması ve düşük ücret aldığını gören çalışanların zam talebinde bulunması bekleniyor.

Ancak bazı kesimler hükümetin bu adımının, işçi ve işveren arasındaki ücret çatışmasını körüklemek gibi negatif etkileri olacağını belirtiyor.