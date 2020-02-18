Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi
|18 Şubat 2020 14:12
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