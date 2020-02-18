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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
 18 Şubat 2020 14:16
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 169'uncu gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemine dahil olan anne Aydan Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. "Kızım HDP tarafından kaçırıldı. Pikniğe gidiyorum diye dışarı çıkmıştı. HDP'ye gelip, kızımı istedim." diyen Arslan, 5 yıllık hasretin ardından kızının kendisini telefonla aradığını söyledi.

Arslan, "Kızım 'Beni dağa kaçırdılar, beni korkutuyorlar, gitsen seni öldürürler diyorlar.' dedi. Hayır kızım seni öldürmüyorlar. Yalan söylüyorlar, onlar terörist. Devlete sığın anneciğim." diye konuştu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan baba Halil Esendemir de oğlu Hacı'nın 28 yıl önce 17 yaşındayken çalışmak için İstanbul'a gittiğini, bir daha da kendisinden haber alamadığını belirtti. Oğlunun Irak'ın kuzeyinde olduğunu öğrendiklerini anlatan Esendemir, "Hem kendi çocuğuma kavuşmak hem de ailelere destek olmak için eyleme katıldım." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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