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İYİ Parti'den 'istifa' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: (Partiden istifalar) Terör, teröre müsamaha imalarını nezaketsizlik sayıyoruz. Bu anlamda, duruşu net bir partiyiz. İstifaların devam edeceğini düşünmüyoruz
 18 Şubat 2020 14:18
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İYİ Parti'den 'istifa' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifalara ilişkin, "Terör, teröre müsamaha imalarını nezaketsizlik sayıyoruz. Bu anlamda duruşu net bir partiyiz. İstifaların devam edeceğini düşünmüyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un istifa gerekçelerine değinerek, "Terör, teröre müsamaha imalarını nezaketsizlik sayıyoruz. Bu anlamda duruşu net bir partiyiz." diye konuştu.

Siyasi tercih ve üslup olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü, bayrağını, müstakilliğini töhmet altında bırakacak hiçbir şeyi meşru göremeyeceklerini vurgulayan Ağıralioğlu, terörün hiçbir türlüsüne müsaade etmeyeceklerini, terörü müsamahayla karşılayanlara da makul bakamayacaklarını söyledi.

Gerekçeleri, yaralayıcı bulduklarının altını çizen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımın gerekçedeki açıklamalarını makul bulmuyorum. Şahsi iradelerine tamam, bir şey demiyoruz. Ama gerekçelerinin içerisinde 'biz böyle görüyoruz, gidiyoruz' derken bizi tam olarak ne sayıyorlar? Biz neyiz? Biz aynı hassasiyetlerin insanlarıyız. İsmail Ok açıklamalarında 'partimizi, Meclis grubunun çalışmalarını beğeniyorum, Genel Başkanımı çok taktir ediyorum, sonra da ben gidiyorum.' Bu tam olarak ne demek?"

Ağıralioğlu, istifaların her zaman her partiden olabileceğini belirterek, "İYİ Partinin kurmay heyeti MHP'den ayrıldı. İstifaların devam edeceğini düşünmüyoruz." dedi.

- "Devlet Bey'in açıklamasını beğendim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da değinen Ağıralioğlu, "Devlet Bey'in açıkladığı şeyi beğendim. Şöyle beğendim; istikrar parti disipliniyle sağlanabilir bir şey. Herkes ayakta kalsın." değerlendirmesinde bulundu.

Duruşlarının net olduğunu yineleyen Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"(Müdahaledir bu) falan gibi bir şey düşünmüyoruz. Aklımızda öyle bir şey, bunu tetikleyecek bir şey yok. Ama gerekçeleri oturtmaya çalışıyoruz, karşılığı yok. İrademizi beyan ettik, arkadaşlarımız da böyle ifade etti. Kendileri bilir. Bunun takdirini millet verecektir. Bu gerekçeler doğru olsun partimizin kuruluş iradesini ortadan kaldırır. Bu partide bu imaların hiçbirisi doğru değil. Bunların doğru olduğunu kabul etsek Genel Başkan dahil kimse kalmaz bu partide, herkes gider."

Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den istifaları değerlendirdi
Anadolu Ajansı
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