Virüslerin yayılmasında paranın da etkisi var
|18 Şubat 2020 14:19
|Yazdır
Mastercard öncülüğünde, Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından, Avrupa çapında 15 ülkenin para birimine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma, banknotların üzerinde barındırdığı bakterileri ortaya koydu.
Bilimsel testler, banknotların üzerinde 26 bini aşkın bakteri bulunduğunu kanıtladı. Bu bakteriler arasında, solunum ve idrar yolunda enfeksiyona neden olan bakteri bile bulunuyor.
Salgın hastalıkların tüm dünyayı endişelendirdiği bugünlerde; virüs, mikrop ve bakterilerin yayılmasında nakit paranın etkisi konuşulurken, bazı ülkeler nakit paraları ultraviyole ışınlar ile temizlemek üzere çalışma başlattı. 2013 yılında, Mastercard ve Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise Avrupa'daki ortalama bir banknotun, sağlığa zarar verme potansiyeline sahip 26 bin bakteri taşıdığına dikkat çekilmişti.
Aynı araştırmaya göre, en yeni paranın üzerinde bile ortalama 2.400 bakteri bulunduğu, bu bakterilerin ise idrar ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtilmişti. ABD'de yapılan bağımsız bir araştırmaya göre ise nezle gibi bulaşıcı bir virüs, enfekte olan birinin dokunduğu parada 12 gün boyunca yaşıyor.
Oxford Üniversitesi'nden Mühendislik Bilimi Profesörü Iam Thompson araştırmayla ilgili; "Avrupalıların paranın kirli olduğu yönündeki algısı nedensiz değil. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalar, insanlarda hastalığa yol açabilen Klebsiella and Enterobacter gibi zarar verme potansiyeline sahip bakteri türlerinin bulaştığını ortaya koymuştu. Nitekim, İngiltere Baş Tıbbi Memuru ve Sağlık Bakanlığı Baş Bilimsel Danışmanı Sally Davies de antibiyotiklere karşı dirençli bakteri türlerinin giderek artan bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.
Banknotlara çok sayıda insanın elinin değdiği düşünüldüğünde, antibiyotiklere karşı dirençli bakteri türlerinin yayılmasının banknotlarla ilişkisini irdeleyen bir çalışma yapılması mantıklı olacaktır" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni geliştirilen moleküler alerji testiyle tüm alerjilerinizi keşfedin
18 Şubat 2020 11:07
|MS hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor
18 Şubat 2020 10:24
|Koronavirüs can almaya devam ediyor: 1771 kişi öldü
17 Şubat 2020 06:10
|Hemoroid ameliyatı sonrasında açlık, tokluk ve susuzluk hislerini kaybetti
16 Şubat 2020 22:21
|Grip, kalp krizi riskini arttırıyor
16 Şubat 2020 21:51
|Hastalıklara şifa arı iğnesi
16 Şubat 2020 18:26
|Prof. Dr. Hilal: Türkiye'de koronavirüs telaşına gerek yok
16 Şubat 2020 16:28
|DSÖ'den hükümetlere hazırlıklı olun çağrısı
15 Şubat 2020 19:56
|Ağrı Belediye Başkanı Sayan anjiyo oldu
15 Şubat 2020 14:48
|Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor
15 Şubat 2020 11:33