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Virüslerin yayılmasında paranın da etkisi var

Yılbaşından bu yana tüm dünyayı endişelendiren salgın hastalıkların yayılmasında, elden ele dolaşan nakit paranın da etkisi olduğu ve nakit paraların temizlik işlemine tabi tutulması gündemde.
 18 Şubat 2020 14:19
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Virüslerin yayılmasında paranın da etkisi var

Mastercard öncülüğünde, Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından, Avrupa çapında 15 ülkenin para birimine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma, banknotların üzerinde barındırdığı bakterileri ortaya koydu.

Bilimsel testler, banknotların üzerinde 26 bini aşkın bakteri bulunduğunu kanıtladı. Bu bakteriler arasında, solunum ve idrar yolunda enfeksiyona neden olan bakteri bile bulunuyor.

Salgın hastalıkların tüm dünyayı endişelendirdiği bugünlerde; virüs, mikrop ve bakterilerin yayılmasında nakit paranın etkisi konuşulurken, bazı ülkeler nakit paraları ultraviyole ışınlar ile temizlemek üzere çalışma başlattı. 2013 yılında, Mastercard ve Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise Avrupa'daki ortalama bir banknotun, sağlığa zarar verme potansiyeline sahip 26 bin bakteri taşıdığına dikkat çekilmişti.

Aynı araştırmaya göre, en yeni paranın üzerinde bile ortalama 2.400 bakteri bulunduğu, bu bakterilerin ise idrar ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtilmişti. ABD'de yapılan bağımsız bir araştırmaya göre ise nezle gibi bulaşıcı bir virüs, enfekte olan birinin dokunduğu parada 12 gün boyunca yaşıyor.

Oxford Üniversitesi'nden Mühendislik Bilimi Profesörü Iam Thompson araştırmayla ilgili; "Avrupalıların paranın kirli olduğu yönündeki algısı nedensiz değil. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalar, insanlarda hastalığa yol açabilen Klebsiella and Enterobacter gibi zarar verme potansiyeline sahip bakteri türlerinin bulaştığını ortaya koymuştu. Nitekim, İngiltere Baş Tıbbi Memuru ve Sağlık Bakanlığı Baş Bilimsel Danışmanı Sally Davies de antibiyotiklere karşı dirençli bakteri türlerinin giderek artan bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Banknotlara çok sayıda insanın elinin değdiği düşünüldüğünde, antibiyotiklere karşı dirençli bakteri türlerinin yayılmasının banknotlarla ilişkisini irdeleyen bir çalışma yapılması mantıklı olacaktır" dedi.
NTV
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